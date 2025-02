Què és la transferència tecnològica?

Publicat per Aurora Crespo Creat: Actualitzat:

La transferència tecnològica és una peça clau i imprescindible quan parlem de recerca, tecnologia i innovació, ja que permet fer de pont des de la investigació fins a la seva arribada al mercat i posterior comercialització dels nous avenços científics i tecnològics.

Sentim parlar constantment de les start-ups: una empresa de recent creació amb una solució innovadora, amb tecnologia pròpia o transferida per la seva explotació i que experimenta un ràpid creixement com a resposta a una oportunitat de mercat.

En els passos previs a una start-up, el procés que va des que una persona té una idea fins que arriba a esdevenir una start-up o spin-off (una start-up que neix dins d’una organització ja existent) passa per diverses fases: idea, prova de concepte, requisits regulatoris, prototip, MVP (producte mínim viable), escalabilitat, producte i mercat. Tenen una gran importància les validacions de tecnologies, els estudis de processos i, sobretot i de forma transversal a tota la cadena, la propietat intel·lectual.

La transferència tecnològica implica la col·laboració entre universitats, centres de recerca, empreses i administracions públiques, tenint en compte tota la quàdruple hèlix que representa un ecosistema. Aquesta transferència pot ser de diferents formes, com la introducció de noves tecnologies en el sector privat, l’adopció de solucions innovadores per part del sector públic o la col·laboració entre centres de recerca i empreses.

L’adopció i la catalització de noves tecnologies representen un avantatge competitiu tant per a les empreses com per a la societat. Andorra té una oportunitat estratègica per posicionar-se com un pol d’innovació i tecnologia, però per aconseguir-ho cal, principalment: fomentar la col·laboració entre el sector públic i el privat, invertir en educació, recerca i desenvolupament, crear el marc regulador que afavoreixi la innovació, potenciar les polítiques de propietat intel·lectual, desenvolupar el capital humà necessari per a la transferència tecnològica i facilitar l’entrada al mercat de noves solucions tecnològiques a través d’una millor gestió dels processos.

En definitiva, la transferència tecnològica no tan sols és una eina per millorar la competitivitat del país, sinó també una oportunitat per redefinir el futur d’Andorra com a referent en innovació i desenvolupament tecnològic a escala global.