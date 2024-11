Drets humans i tecnologies

Publicat per Jordi Ascenci Sala Verificat per Creat: Actualitzat:

Els drets humans són aquell conjunt de drets bàsics i fonamentals que tota persona té independentment de la seva nacionalitat, ètnia, gènere, religió, edat o qualsevol altra condició. Són inherents i inalienables, no es poden retirar ni renunciar-hi, i estan basats en els principis d’igualtat, llibertat, dignitat i respecte. En ells es basen els sistemes legals i judicials, l’educació i la formació, la salut i el benestar, les condicions de treball o la governança política, aspectes cabdals en les nostres societats.

Les tecnologies, definides com les aplicacions de coneixements per crear eines, sistemes o mètodes que solucionin problemes o que responguin a necessitats humanes, tenen un rol transformador de les nostres vides i, també, generen un impacte en els drets humans. Per posar exemples concrets, la millora de les condicions de salut no s’entén sense els avenços en tecnologies mèdiques com la diagnosi per imatge o l’ús de fàrmacs, o l’increment de la qualitat de vida no es pot imaginar sense noves tècniques de construcció o la disponibilitat d’aparells elèctrics i electrònics que ens faciliten certes tasques.

Tot i això, una mateixa tecnologia, per la seva mateixa capacitat d’agència, pel seu disseny o pels biaixos que aquesta amplifica, pot tenir un efecte contrari i impactar de forma negativa. Hannah Arendt deia que “la tecnologia moderna ha aconseguit coses meravelloses, però també un poder perillós que pot convertir l’home en un mitjà més que en un fi en si mateix” (La condició humana, 1958). Trobem exemples en aquest sentit amb l’ús de la pólvora per a armes de foc, l’ús de la ràdio per difondre idearis racistes o xenòfobs o, més modernament, l’anàlisi massiva de dades per fer perfils de persones o traçar-ne les seves activitats.

Aquest lligam directe entre tecnologies i drets humans fa necessària una reflexió que apunti cap a un disseny i un ús de les mateixes tecnologies en la intersecció amb l’impacte social que tenen dins de les nostres societats. Una mirada àmplia que no tan sols respongui a un interès específic en un àmbit concret, sinó que prengui com a base fundacional el respecte a tots els drets humans.