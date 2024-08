Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Els vehicles autònoms (VA), aquells que són capaços d’operar sense intervenció humana, prometen transformar radicalment la manera com ens desplacem, millorar la seguretat viària i augmentar l’eficiència del transport. Els VA utilitzen una combinació de sensors, càmeres, radars i algorismes d’intel·ligència artificial per navegar i prendre decisions en temps real. Els sistemes de percepció permeten al vehicle “veure” l’entorn, mentre que la IA interpreta aquestes dades per planificar i executar maniobres.

Els sensors Lidar (Light Detection and Ranging) són fonamentals per als VA, proporcionant mapes tridimensionals precisos de l’entorn. Les càmeres d’alta resolució ajuden a identificar senyals de trànsit, vianants i altres vehicles. Els radars complementen aquests sistemes, especialment en condicions climàtiques adverses.

Els VA depenen d’algorismes d’aprenentatge automàtic que analitzen grans volums de dades per millorar contínuament la seva capacitat de conducció. Aquests algorismes permeten als vehicles reconèixer patrons i adaptar-se a diferents situacions de trànsit. La tecnologia V2X permet a aquests cotxes comunicar-se amb la infraestructura viària i altres vehicles, millorant la coordinació i la seguretat.

Empreses com Tesla, Waymo (de Google) i Cruise (de General Motors) estan a l’avantguarda del desenvolupament de VA. Waymo, per exemple, ha desplegat serveis de taxi autònom en algunes àrees de Phoenix, Arizona, mentre que Tesla ofereix funcions d’autoconducció en els seus vehicles, tot i que requereixen supervisió humana.

En paral·lel, diverses ciutats i estats als Estats Units, així com països com la Xina i Alemanya, han llançat programes pilot per provar VA en entorns urbans i rurals. Aquests programes són essencials per avaluar el rendiment dels VA en diferents condicions de trànsit i clima. A més dels vehicles de passatgers, també s’està testant en transport de mercaderies.

Tot i els avenços significatius, aquesta tecnologia encara ha de fer front a molts reptes perquè la seva adopció massiva sigui una realitat. Els sensors Lidar i les càmeres poden tenir dificultats per operar en condicions de pluja intensa, neu o boira. A més, la infraestructura actual ha d’adaptar-se a la comunicació V2X, incloent-hi semàfors intel·ligents i sensors a la carretera, una actualització que requereix una inversió significativa i coordinació entre sectors públics i privats. A més, també cal desplegar tot un marc legal i regulador que, avui dia, és inexistent.