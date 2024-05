Com ens afecta el canvi d'hivern a primavera? (II)

detail.info.publicated Carme Padreny / Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Quant als possibles efectes psicològics del canvi d’estació d’hivern a primavera, és important tenir en compte que poden variar àmpliament d’una persona a una altra. Algunes persones poden experimentar símptomes lleus, com ara canvis en l’estat d’ànim o nivells d’energia fluctuants, mentre que d’altres poden presentar-ne de més greus, com ansietat o depressió.

En casos extrems, el canvi d’estació pot desencadenar trastorns afectius estacionals o altres trastorns de l’estat d’ànim preexistents.

Quan una persona experimenta dificultats significatives per fer front al canvi d’estació i els símptomes interfereixen amb el seu funcionament diari i la seva qualitat de vida, pot ser necessari buscar ajuda professional. Els psicòlegs i altres professionals de la salut mental poden oferir avaluació, suport i tractament per ajudar les persones a gestionar els efectes del canvi d’estació en la seva salut mental.

Diverses estratègies ens poden ajudar durant el canvi d’estació:

–Autoconeixement i autoatenció: reconèixer i validar els propis sentiments i emocions durant la transició estacional és fonamental. Practicar l’autoatenció i l’autocura pot ajudar a gestionar millor l’estrès i l’ansietat associats amb el canvi d’estació.

–Mantenir rutines saludables: mantenir una rutina regular de son, alimentació i exercici pot ajudar a estabilitzar l’estat d’ànim i reduir l’estrès durant la transició a la primavera.

–Connectar amb la natura: aprofitar l’augment de la llum solar i el clima més càlid per passar temps a l’aire lliure pot tenir beneficis per a l’estat d’ànim i la salut mental. Ja sigui fent passejos per la naturalesa, practicant jardineria o simplement gaudint del sol, connectar amb la naturalesa pot ser terapèutic.

–Practicar tècniques de relaxació: incorporar tècniques de relaxació com la meditació, la respiració profunda o el ioga en la rutina diària pot ajudar a reduir l’estrès i l’ansietat.

–Buscar suport social: mantenir connexions socials sòlides i buscar suport emocional d’amics, familiars o grups de suport pot ajudar a mitigar els efectes negatius del canvi d’estació en la salut mental.

–Buscar ajuda profes­sional: si els símptomes persisteixen o interfereixen significativament amb el funcionament diari, és important buscar l’ajuda d’un psicòleg o un altre professional de la salut mental.

Podem dir que el canvi d’estació d’hivern a primavera pot afectar les persones de diverses maneres, però no cal deixar que ens desmotivi, sinó que és important buscar estratègies efectives per millorar i gaudir de cada moment de l’any.

Psicòloga