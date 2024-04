Com ens afecta el canvi d'hivern a primavera? (I)

detail.info.publicated Carme Padreny / Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El canvi d’hivern a primavera pot fer que les persones se sentin diferents emocionalment. Això es deu al fet que els nostres cossos s’estan adaptant a nous horaris de llum solar i temperatures més càlides. A més, la primavera pot portar amb si records o sentiments associats amb aquesta època de l’any. Tot això pot causar canvis en l’estat d’ànim, com sentir-se més ansiós o trist.

Com ens pot alterar a les persones, quins possibles efectes psicològics i quines estratègies poden emprar-se per millorar el benestar mental durant aquesta transició estacional?

Una de les principals raons per les quals el canvi d’estació d’hivern a primavera pot afectar les persones és l’ajustament dels nostres ritmes biològics a les noves condicions ambientals. Després de mesos de dies més curts, amb menys llum solar i amb temperatures fredes, la transició a la primavera pot desencadenar canvis en els nostres patrons de son, energia i estat d’ànim. Per exemple, l’augment de la llum solar pot afectar la qualitat i la durada del son.

A més, el canvi d’estació pot tenir un impacte en l’estat d’ànim degut als canvis que es produeixen en la naturalesa. Si bé per a molts la primavera representa un període de renaixement i rejoveniment, per a uns altres pot desencadenar sentiments d’ansietat, estrès o fins i tot depressió. Aquests canvis poden estar relacionats amb expectatives socials i voler fer canvis a la vida.

El canvi d’estació també pot influir en les interaccions socials i les activitats recreatives de les persones. Amb l’arribada de la primavera, molta gent passa més temps a l’aire lliure, i participa en activitats com ara caminades, pràctiques esportives o simplement gaudir de la natura. No obstant això, per als qui experimenten ansietat social o se senten aclaparats per les expectatives socials de la temporada, aquestes activitats poden generar estrès i malestar.

