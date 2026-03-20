El teatre Comunal reestrenarà l’obra ‘Abrakadabra’ abans del salt internacional
L’Escena Nacional d’Andorra (ENA) porta de nou als escenaris del país l’obra Abrakadabra, que s’estrenarà demà al teatre Comunal d’Andorra la Vella, en el marc de la diada del Cap Butaca Buida. La representació suposa una nova oportunitat per al públic andorrà de veure aquesta producció abans del salt a Barcelona.
Amb dramatúrgia original de Juanma Casero, Abrakadabra combina humor, nostàlgia i tendresa per abordar temes com la mort, els vincles familiars i les segones oportunitats. La producció, dirigida per Joan Anton Rechi, compta amb un repartiment encapçalat per Meri Duró, amb Oriol Guillem, Joan Hernández, Joel Pla o Irina Robles. Coproduïda per l’ENA, el Festival Andorra Crea i L’Animal Escola de Teatre, l’obra representa una fita per a les arts escèniques andorranes i s’emmarca en una iniciativa col·lectiva del sector teatral català.