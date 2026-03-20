CONDICIONS LABORALS ALS COMUNS
Segona trobada dels sindicats per acordar una agenda compartida
Una de les qüestions més urgents és l’actualització de les graelles salarials
Continuen les reunions entre els sindicats de treballadors dels comuns amb l’objectiu de definir una agenda compartida. En la trobada celebrada aquesta setmana van participar representants del sindicat d’Andorra la Vella (Sitca), de la Massana (Sitcolama), de la plataforma de treballadors d’Ordino i d’Escaldes-Engordany.
Una de les principals preocupacions és la manca d’actualització de les graelles salarials. També es van evidenciar desigualtats en aspectes com els triennis i els horaris laborals, amb jornades setmanals que varien entre les 37 i les 40 hores, segons la parròquia. Aquesta manca d’homogeneïtat es considera una qüestió prioritària que cal revisar.
Altres temes tractats van incloure la necessitat d’actualitzar els reglaments de compensacions, així com continuar desenvolupant la carrera professional i la regulació de l’acompliment dins les administracions comunals.
Un dels punts més crítics va ser el retard en el desplegament normatiu del cos especial d’agents de circulació comunals. Tot i que la legislació vigent establia un termini per adaptar els reglaments interns, no s’ha complert, fet que genera preocupació entre els treballadors. En aquest sentit, es va remarcar la necessitat d’avançar cap a una major homogeneïtzació entre parròquies en àmbits com la formació, l’equipament i la identificació dels agents, i es va criticar la manca de resultats de la comissió interparroquial.
Finalment, la proposta de l’USdA (Unió Sindical d’Andorra) de crear una branca específica de l’administració comunal dins del sindicat va ser ben rebuda pels assistents.