Andorra la Vella

Conferències i concerts per celebrar la Jornada de la Guitarra diumenge

La jornada es desenvoluparà entre el Conservatori i el Teatre Comunal

Concert d'una edició anterior de la Jornada de la Guitarra.

Publicat per
Redacció
Creat:

Actualitzat:

El Conservatori de Música d’Andorra la Vella organitza aquest diumenge una nova edició de la Jornada de la Guitarra, una proposta que combina activitats divulgatives i música en directe per apropar aquest instrument tant a l’alumnat com al públic general. La jornada es desenvoluparà entre el Conservatori i el Teatre Comunal.

El programa inclou dues conferències al matí, a càrrec de Rafael Serrallet i Mercè Font, i culminarà a la tarda amb el concert de cloenda del Cicle d’Hivern, amb la participació d’estudiants de diversos centres del territori, en una iniciativa que fomenta l’intercanvi i la formació musical.

