CANILLO
Nou servei de transport entre Soldeu i Meritxell
El comú de Canillo ha tret a concurs la posada en marxa d’un nou servei de transport de passatgers entre Soldeu i Meritxell per a la temporada d’estiu, amb possibilitat de pròrroga fins a un màxim de quatre anys. El servei s’oferirà previsiblement entre mitjan juliol i el 15 de setembre, amb vuit sortides regulars al llarg del dia en ambdós sentits, tal com es va publicar ahir al matí al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA).
L’objectiu és reforçar la mobilitat a l'estiu
El recorregut inclourà sis parades –Soldeu, Incles, el Tarter, Ransol, Canillo i Meritxell– i es prestarà amb un mínim de dos autobusos, que hauran de complir els requisits tècnics i de qualitat estipulats al plec de bases del concurs. El comú es reserva la possibilitat d’ajustar horaris o reforçar el servei en funció de la demanda.