Visita institucional
L'ambaixador de França, Nicolas Eybalin visita el Pas de la Casa
Els cònsols d'Encamp han acompanyat el representant pels diversos equipaments comunals i han abordat el tancament de la RN20 i qüestions bilaterals
Els cònsols d’Encamp, Laura Mas i Xavier Fernàndez, han rebut aquest dijous l’ambaixador de França a Andorra, Nicolas Eybalin, en una visita institucional al Pas de la Casa.
Durant la trobada, la delegació ha visitat diversos equipaments comunals, així com l’estació d’esquí i diferents punts on s’estan executant inversions al territori.
La reunió també ha servit per tractar qüestions d’actualitat en les relacions amb França, amb especial atenció al tancament de l'RN-20, una via clau de connexió amb el país veí.