Visita institucional 

L'ambaixador de França, Nicolas Eybalin visita el Pas de la Casa

Els cònsols d'Encamp han acompanyat el representant pels diversos equipaments comunals i han abordat el tancament de la RN20 i qüestions bilaterals

L'ambaixador de França a Andorra, Nicolas Eybalin, durant la seva visita al Pas de la Casa.Comú d'Encamp.

Publicat per
Redacció
Andorra la Vella 

Creat:

Actualitzat:

Els cònsols d’Encamp, Laura Mas i Xavier Fernàndez, han rebut aquest dijous l’ambaixador de França a Andorra, Nicolas Eybalin, en una visita institucional al Pas de la Casa.

Durant la trobada, la delegació ha visitat diversos equipaments comunals, així com l’estació d’esquí i diferents punts on s’estan executant inversions al territori.

La reunió també ha servit per tractar qüestions d’actualitat en les relacions amb França, amb especial atenció al tancament de l'RN-20, una via clau de connexió amb el país veí.

Els consòls d'Encamp, amb l'ambaixador francès a Andorra, en un pavelló esportiu, durant la seva visita al Pas de la Casa.Comú d'Encamp.

tracking