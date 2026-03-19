ANDORRA LA VELLA
Concurs per gestionar l’àrea d’autocaravanes de Canrodes
Les empreses interessades poden presentar ofertes fins al 20 d’abril
El comú d’Andorra la Vella ha convocat un concurs nacional per adjudicar la concessió de l’explotació de l’àrea d’estacionament d’autocaravanes de l’aparcament comunal Canrodes. La licitació té com a objectiu seleccionar l’empresa que gestionarà aquest espai adaptat a les necessitats creixents del turisme itinerant.
La documentació que regeix el procediment es pot descarregar gratuïtament a través de la plataforma de contractació del sector públic, dins l’apartat del perfil del contractant. El termini per a la presentació d’ofertes acaba el 20 d’abril a les tres de la tarda i s’han de tramitar obligatòriament mitjançant el mateix portal.
Gairebé 24.000 vehicles han aparcat a Canrodes en cinc mesos
El cònsol major, Sergi González, remarca que aquesta licitació “permet avançar en la millora i professionalització dels serveis vinculats a l’acollida d’autocaravanes, un segment turístic que continua creixent i que requereix espais adaptats, ordenats i gestionats amb criteri”. Així mateix, González també destaca que “la concessió garantirà un model de gestió eficient i de qualitat, alineat amb els objectius de mobilitat i d’aprofitament òptim dels aparcaments comunals”.
Des de l’obertura de l’equipament l’agost del 2025 fins al gener del 2026, Canrodes ha registrat una elevada ocupació a la zona de rotació, amb un total de 13.613 vehicles, dels quals 13.217 són cotxes i 396, autocaravanes.