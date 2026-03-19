ESCALDES-ENGORDANY
El comú obre un expedient a un home per llançar escombraries al carrer
El comú ha notificat a través del BOPA l’obertura d’un expedient sancionador a un home per una presumpta infracció ambiental en relació amb la recollida de residus. L’home hauria llançat escombraries al carrer, fora dels punts habilitats per a aquesta acció.
Davant de la impossibilitat de localitzar la persona, s’ha passat a notificar-ho a través del BOPA, que és el procediment habitual en aquests casos. El comú recorda que es tracta d’una infracció que es considera com a greu segons l’ordinació de Medi Ambient i que pot comportar una multa de 300 euros.
En l’expedient sancionador consten la data de la constatació de la infracció, el precepte infringit, així com l’import detallat de la sanció. El denunciat pot presentar, si s’escau, les al·legacions que consideri oportunes en defensa dels seus interessos.