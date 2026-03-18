PROTOCOL
El sometent rebrà Macron a Casa de la Vall el 28 d’abril
El síndic general ha convocat dos membres del cos per parròquia
Representants del sometent rebran Emmanuel Macron al Consell General en la pròxima visita oficial del Copríncep francès a Andorra. A petició del síndic general, Carles Ensenyat, els comuns han convocat catorze membres del cos, dos per parròquia, a la cerimònia que tindrà lloc a Casa de la Vall dimarts 28 d’abril a les onze del matí. Cal recordar que, segons l’article 61.2c de la Llei qualificada de protecció civil, la convocatòria i mobilització del sometent és competència dels comuns.
Macron arribarà a Andorra dilluns 27 a la tarda. La sessió solemne al Consell General i el posterior discurs als ciutadans s’han programat per a l’endemà al migdia. El president francès havia de viatjar al Principat el 16 i 17 d’octubre de l’any passat, però sis dies abans va confirmar-se l’anul·lació de la visita per la crisi oberta per la dimissió del primer ministre Sébastien Lecornu, el qual va ser nomenat de nou per Macron i, de fet, continua ocupant el càrrec.
El sometent ja va rebre el Copríncep Episcopal el juny del 2025
El sometent, antigament un cos d’autodefensa i avui una romanalla més aviat simbòlica, ja va participar el 26 de juny de l’any passat en la rebuda per celebrar el jurament del càrrec de Josep-Lluís Serrano com a Copríncep episcopal. La darrera vegada que el cos havia estat mobilitat va ser el 26 de setembre del 1986, en la visita del Copríncep francès François Mitterrand.