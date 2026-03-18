ESTADÍSTICA
El país tenia registrades 302 explotacions agràries el 2025
El sector agrari va tancar l’any 2025 amb un total de 302 explotacions, una xifra que és lleugerament inferior a la de l’any 2024, quan se’n registraven 308. Del total, 194 explotacions no disposen de bestiar de renda.
Sant Julià va liderar la llista de parròquies amb bestiar, amb 28, seguida de Canillo amb 23. Encamp, Ordino i la Massana van comptar amb 14 explotacions cadascuna, mentre que Andorra la Vella en va recollir vuit i Escaldes-Engordany, set. En canvi, si es miren només les explotacions sense bestiar, la Massana va encapçalar el rànquing amb 39, seguida de Sant Julià de Lòria amb 33 i Canillo i Andorra la Vella amb 26, mentre que Encamp i Ordino en tenen 24 cadascuna. Escaldes-Engordany és la parròquia amb menys, un total de 20.