ESTADÍSTICA

El país tenia registrades 302 explotacions agràries el 2025


Explotació ramadera bovina.Fernando Galindo

Publicat per
Redacció
Andorra la Vella

Creat:

Actualitzat:

El sector agrari va tancar l’any 2025 amb un total de 302 explotacions, una xifra que és lleugerament inferior a la de l’any 2024, quan se’n registraven 308. Del total, 194 explotacions no disposen de bestiar de renda.

Etiquetes:

Sant Julià va liderar la llista de parròquies amb bestiar, amb 28, seguida de Canillo amb 23. Encamp, Ordino i la Massana van comptar amb 14 explotacions cadascuna, mentre que Andorra la Vella en va recollir vuit i Escaldes-Engordany, set. En canvi, si es miren només les explotacions sense bestiar, la Massana va encapçalar el rànquing amb 39, seguida de Sant Julià de Lòria amb 33 i Canillo i Andorra la Vella amb 26, mentre que Encamp i Ordino en tenen 24 cadascuna. Escaldes-Engordany és la parròquia amb menys, un total de 20.

tracking