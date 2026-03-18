Encamp commemora el Dia mundial de la poesia amb un recital i un monòleg sobre Pompeu Fabra
L’acte tindrà lloc el dia 26 de març a la sala de festes del Complex
La sala de festes del Complex Esportiu i Sociocultural d’Encamp acollirà el pròxim 26 de març, a les 19.30 hores, un recital amb el monòleg Pompeu Fabra: jugada mestra! en el marc de la commemoració del Dia mundial de la poesia. La jornada començarà amb les intervencions de la cònsol major, Laura Mas, i la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, i inclourà la lectura del poema “Foc d’ocell”, de Blai Bonet, escollit enguany pel centenari del naixement del poeta.
La primera part comptarà amb un recital de poesia a càrrec de participants del Voluntariat per la llengua i alumnes del col·legi María Moliner. La vetllada es completarà amb el monòleg interpretat per Òscar Intente, que proposa una aproximació divulgativa i amb to humorístic a la figura de Pompeu Fabra i la seva contribució a la normalització del català.