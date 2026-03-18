El comú d'Andorra la Vella licita la gestió de l’àrea d’autocaravanes de Canrodes
Les empreses interessades poden presentar ofertes fins al 20 d’abril
El comú d’Andorra la Vella ha convocat un concurs nacional per adjudicar la concessió de l’explotació de l’àrea d’estacionament d’autocaravanes de Canrodes, amb l’objectiu de millorar la gestió d’aquest espai davant el creixement del turisme itinerant. Les empreses interessades poden presentar ofertes fins al 20 d’abril a través de la Plataforma de Contractació del Sector Públic.
El cònsol major, Sergi González, ha destacat que la licitació "permetrà avançar en la professionalització del servei i garantir una gestió eficient". L’equipament, en funcionament des de l’agost del 2025, ha registrat més de 13.600 vehicles fins al gener, amb una elevada ocupació.