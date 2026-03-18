ANDORRA LA VELLA
Comencen les obres d’una nova promoció de 28 cases a la Comella
Són xalets adossats d’entre 200 i 352 metres quadrats amb preus a partir d’1,05 milions i l’entrega està prevista el 2028
Els treballs previs per a la construcció d’una nova promoció residencial a la zona de la Comella, a Andorra la Vella, ja han començat. S’han iniciat tasques de desbrossament i tala d’arbres al terreny on s’han d’aixecar els futurs habitatges, un pas previ a l’inici de les obres de construcció de la urbanització. Els moviments a la parcel·la han cridat l’atenció dels veïns de la zona, ja que fins ara el projecte havia passat relativament desapercebut tot i que la promoció ja s’anunciava des de feia temps en portals immobiliaris.
La promoció, anomenada La Comella Parc fase III (a la urbanització del mateix nom, situada una mica més amunt del berenador), preveu la construcció d’un total de 28 cases adossades. L’àmbit on s’ubicaran els habitatges ja estava urbanitzat des de fa anys, amb els vials executats i tots els serveis bàsics –com ara llum, aigua o clavegueram– disponibles. Aquest fet ha facilitat que el projecte pugui iniciar-se amb relativa rapidesa un cop obtinguda la corresponent llicència d’obres per part del comú d’Andorra la Vella.
La informació comercial de la promoció assegura que els habitatges tindran superfícies aproximades d’entre 200 i 352 metres quadrats. Les cases es distribuiran en diversos nivells i comptaran principalment amb tres dormitoris i dos banys, tot i que algunes unitats inclouen espais addicionals polivalents que poden adaptar-se com a despatx, sala de jocs o habitació extra. Els immobles també disposaran de jardins i terrasses amb superfícies que poden anar aproximadament dels 46 als 196 metres quadrats. Un altre dels elements destacats del projecte és la presència de garatges privats amb capacitat per a dos o quatre vehicles, així com zones d’emmagatzematge i dependències auxiliars.
Els preus dels habitatges surten al mercat a partir d’1,05 milions d’euros per a les unitats de menor superfície, mentre que les cases més grans superen els 1,4 milions d’euros. La comercialització ja fa temps que està oberta i, segons la informació disponible als portals immobiliaris, algunes de les unitats ja apareixen com a reservades o venudes.
La promoció inclou diverses tipologies d’habitatge amb superfícies i distribucions lleugerament variades, fet que permet oferir opcions diverses dins del mateix conjunt residencial. Els promotors destaquen especialment la combinació entre la proximitat amb el centre de la capital i l’entorn natural de la Comella, una zona que en els darrers anys ha anat consolidant-se com a àrea residencial. Pel que fa al calendari d’execució, la previsió és que les claus dels habitatges s’entreguin aproximadament tres anys després de la formalització dels contractes de compravenda, amb l’horitzó situat el primer trimestre del 2028 si es compleixen els terminis previstos d’obra.
Amb l’inici dels treballs d’adequació del terreny s’activa així el compte enrere per a una nova promoció residencial. El projecte s’afegeix als múltiples desenvolupaments immobiliaris executats en els darrers anys al país, en un context marcat per la forta demanda d’habitatge i per l’elevat preu de noves edificacions.