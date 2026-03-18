Canillo crea un nou servei de transport entre Soldeu i Meritxell per a l’estiu
El comú licita una línia amb autobusos diaris i diverses parades a la parròquia
El comú de Canillo ha tret a concurs la posada en marxa d’un nou servei de transport de passatgers entre Soldeu i Meritxell per a la temporada d’estiu, amb possibilitat de pròrroga fins a un màxim de quatre anys. El servei s’oferirà previsiblement entre mitjans de juliol i el 15 de setembre, amb vuit sortides regulars al llarg del dia en ambdós sentits, tal com surt publicat aquest matí al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA).
El recorregut inclourà set parades —Soldeu, Incles, el Tarter, Ransol, Canillo i Meritxell— i es prestarà amb un mínim de dos autobusos que hauran de complir requisits tècnics i de qualitat. El comú es reserva la possibilitat d’ajustar horaris o reforçar el servei en funció de la demanda.