El comú d'Andorra la Vella lloa la feina dels treballadors del departament d'Higiene
L'ens ha publicat un vídeo a les xarxes
El comú d'Andorra la Vella ha lloat, a través d'un vídeo a les xarxes socials, la feina dels treballadors del departament d'Higiene. En el vídeo apareixen diversos treballadors del comú que expliquen el perquè els agrada la seva feina. Tal com diu un dels treballadors, Filipe Ferreira: "la parròquia depèn de la nostra dedicació". Un altre treballador, Nuno Marques, sent que quan un carrer queda net "tot l'esforç ha valgut la pena", mentre que Jordi Pla considera que és una feina dura, "però també té recompenses".
El vídeo mostra diversos treballadors fent tasques de neteja, i explicant, també, el què els hi ha ensenyat treballar al departament d'Higiene: "La dedicació i el civisme tenen un impacte positiu en la ciutadania", explica Ferran Oto, mentre que els seus companys, Miguel Moreno i Nabil Lounes, destaquen que treballen cada dia "perquè la parròquia sigui més neta, més segura i més agradable per a tothom".