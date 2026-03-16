Les Jornades d’Història de Canillo tanquen amb 320 assistents i tindran continuïtat
El cicle ha ofert sis conferències i una projecció documental dedicades a diversos aspectes del passat de la parròquia
Les primeres Jornades d’Història de Canillo s’han tancat amb un "balanç molt positiu" després de reunir 320 assistents al llarg de les diferents sessions celebrades a Cal Federico, amb una mitjana d’entre 60 i 70 persones per conferència. Davant l’èxit de participació, el comú ja ha confirmat que l’any vinent se celebrarà una segona edició.
El cònsol major, Jordi Alcobé, ha destacat que “estem molt satisfets de la participació i de l’interès que han despertat aquestes jornades”, mentre que la consellera de Cultura i Tradicions, Cristel Torres, ha remarcat que “conèixer la nostra història és essencial per entendre la identitat de la parròquia”. El cicle ha ofert sis conferències i una projecció documental dedicades a diversos aspectes del passat de Canillo, amb l’objectiu d’apropar la història local a la ciutadania.