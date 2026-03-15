JORNADA ELECTORAL
Més de 250 socis voten a Andorra la Vella durant les primeres hores de les eleccions del Barça
La mesa del Centre de Congressos registra una afluència constant des de l’obertura a les 9 del matí
La jornada electoral de l’FC Barcelona ha començat aquest diumenge al Centre de Congressos d’Andorra la Vella sense cap incidència. La mesa ha obert puntualment a les 9 del matí i des de primera hora s’ha registrat un degoteig constant de socis que s’hi han apropat per exercir el seu dret a vot.
Segons fonts de l’organització, fins a les 12 hores ja han votat 251 socis. L’afluència està sent elevada durant les primeres hores del matí, amb presència tant de socis residents al Principat com d’altres procedents de zones pròximes del Pirineu.
De fet, s’ha hagut d’instal·lar una catenària per ordenar la cua d’accés a la mesa, ja que en alguns moments s’ha concentrat força gent, amb diversos socis que han vingut a votar en família.
La mesa electoral andorrana forma part del dispositiu de votació que ha desplegat el club arreu del territori i permet votar qualsevol soci o sòcia gràcies al cens universal, independentment del seu lloc de residència. Les urnes romandran obertes fins a les 21 hores.