ENCAMP
El carrer de la Molina reobre al trànsit després de les obres de renovació de les canalitzacions
Els treballs han modernitzat la xarxa d’aigües residuals i creat un nou sistema de pluvials amb més capacitat
El carrer de la Molina, a Encamp, ja està novament obert al trànsit després dels treballs de millora de les infraestructures subterrànies. Segons ha informat la corporació, les obres avancen segons el calendari previst. Els treballs han consistit en la modernització de les canalitzacions d’aigües residuals i en la creació d’una nova xarxa de pluvials amb més capacitat, amb l’objectiu de millorar les infraestructures hidràuliques de la zona.
Amb la reobertura del carrer, diverses parades d’autobús tornen a estar operatives, concretament les de Riu Blanc (208), Prada de Moles (218) i Ràdio Andorra (241). En canvi, la parada La Molina (206) s’ha traslladat davant de l’accés a l’aparcament comunal del Parc de l’Ossa.
Canvis en la circulació
La circulació a la zona presenta alguns canvis. El tram comprès entre l’aparcament del Parc de l’Ossa i l’avinguda de Joan Martí funciona amb sentit únic, mentre que entre aquest aparcament i l’avinguda Príncep Benlloch es manté el doble sentit de circulació.
A més, no es pot accedir al carrer de la Molina des de l’avinguda, i el gir a l’esquerra només està permès des del carrer de la Vena cap a l’avinguda.
Segons ha indicat el comú, les obres continuaran a partir de demà a la zona de la Mola, en el marc dels treballs de millora de les infraestructures del sector.