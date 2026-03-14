DADES DEL 2025
Les pernoctacions derivades de les estades esportives d'Encamp creixen un 2,6%
El comú reformarà el Complex Esportiu del Pas de la Casa per atraure entitats esportives
La parròquia d’Encamp ha registrat un increment del 2,63% en les pernoctacions vinculades a estades esportives durant el 2025 en comparació amb l’any anterior. En total, el 2025 es van comptabilitzar 9.134 pernoctacions, davant de les 8.900 registrades el 2024. Aquest fet consolida el posicionament en turisme esportiu de la parròquia, atès que moltes de les estades van ser d'esportistes professionals.
La corporació ja fa anys que dedica esforços en posicionar la parròquia en turisme esportiu i la feina que està elaborant va rebent els seus fruits. Aquest creixement confirma l’atractiu de la parròquia com a destinació per a equips i esportistes que busquen espais adequats per a la preparació física i tècnica.
Entre els clubs i esportistes que van utilitzat les instal·lacions de la parròquia l'any passat, hi va haver nadadors de la Reial Federació Espanyola de Natació per preparar els Jocs Olímpics de Los Angeles 2028. "Venen més d'una vegada a l'any i s'hi estan entre tres setmanes i un mes i mig en el Pas de la Casa", explica el conseller de Finances, Esports i Reactivació Econòmica comunal, Nino Marot. Les seccions poliesportives del FC Barcelona -hoquei, bàsquet, handbol i futbol sala- van escollir Encamp per venir-hi a fer la pretemporada a l'estiu, a través d'un conveni que va signar el comú amb el club català. També en època estival, el Paris Basketball, equip que competeix a l’EuroLeague, va decidir preparar el curs en el Pas de la Casa. Com també ho va fer el patinador espanyol Daniel Milagros, que va debutar aquest passat mes de febrer en els Jocs Olímpics de Milà.
"Aquesta política que estem fent fa que Encamp sigui un lloc de referència per estades esportives tant per a professionals com de tecnificació", afirma el titular d'esports del comú. Tot i la competència que tenen juntament amb altres destinacions, com el CAR de Sant Cugat o Font Romeu, les federacions i els clubs valoren diferents aspectes d'Encamp. "Estem al sud d’Europa i els hi agrada per l’alçada del Pas de la Casa i a Encamp tenen dies de sol, tranquil·litat, bons serveis i els cedim diferents instal·lacions esportives", comenta Marot.
Però l'estratègia no acaba aquí. El comú executarà millores per reformar el Complex Esportiu del Pas de la Casa amb l'objectiu de continuar sent atractius de cara a les entitats esportives. El més probable és que les obres comencin el mes de juny i permetran ampliar el gimnàs, passant dels 196 metres quadrats als 582. També es milloraran els accessos i les piscines, així com els vestidors. La previsió és que part de la instal·lació pugui estar ja operativa a mitjans del 2027, "tenint en compte els Jocs Olímpics del 2028", ha comentat Marot. En aquest sentit, es vol garantir que l’equipament estigui plenament preparat i en funcionament abans d’aquesta cita internacional.