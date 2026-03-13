Homenatge
L'ONCA celebra la Constitució amb un concert que reivindica la convivència i el projecte compartit
Entre les peces escollides hi ha composicions d'autors com Benjamin Britten, Arvo Pärt, Dmitri Shostakovich, Samuel Barber i Piotr Ilitx Txaikovski
La Fundació ONCA ha commemorat la Constitució andorrana amb el concert 'Constitució: convivència i projecte compartit', una proposta musical que utilitza l’orquestra com a metàfora de la societat i de la vida en comunitat. El director artístic de la fundació, Joan Anton Rechi, ha explicat que el programa s’ha concebut a partir del concepte mateix de Constitució i dels valors que representa.
Segons Rechi, l’objectiu és mostrar com el funcionament d'una orquestra reflecteix el d'una societat. "Una orquestra és un clar exemple del que és una societat. És tota una sèrie de persones i de ciutadans que s'uneixen per crear una cosa més positiva en la qual tots remen en la mateixa direcció i que és un bon exemple del que significa viure en comunitat o viure sota el paraigües d'una Constitució", ha afirmat Rechi.
El programa recorre diverses obres vinculades, d’una manera o altra, a contextos socials i polítics. Entre les peces escollides hi ha composicions d'autors com Benjamin Britten, Arvo Pärt, Dmitri Shostakovich, Samuel Barber i Piotr Ilitx Txaikovski. El programa s’obre amb una obra de Pärt escrita a petició de Jordi Savall per commemorar els atemptats de Madrid, una peça que marca l’inici d’un recorregut musical que combina reflexió i esperança.
Rechi ha explicat que el fil conductor del concert és la idea de mirar el futur amb optimisme i celebrar els valors compartits. En aquest sentit, ha explicat que vol que el públic marxi amb la idea de la importància de comunitat. "La idea sempre és que junts som més forts i que vivim, com deia, sota els paraigües de la Constitució que és una mica el que marca la nostra convivència o les normes que marquen la nostra convivència, som tots més forts i que hem de ser conscients que som una comunitat i que hem de celebrar aquesta Constitució que tenim", ha remarcat.
Tanmateix ha estat un espectacle musical reivindicatiu perquè moltes de les peces estan relacionades amb la pau. "És un concert que reivindica la pau en cada obra", ha declarat el director musical, Antonio Planelles Gallego. "Tenim l'obra de Shostakóvich que és una sinfonia de cambra i que l'ha dedicat a totes les víctimes del feixisme i de les guerres i està lligat amb la idea de pau. La pau no és només l'absència de guerres o l'absència de violència, és també la presència d'un benestar", ha comentat Planelles Gallego.