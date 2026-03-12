ANDORRA LA VELLA
El comú aspira a tancar el mandat amb el 85% dels projectes acabats
L’equip de govern ha completat el 55% dels objectius marcats per a aquesta legislatura
El comú d’Andorra la Vella arriba a l’equador del mandat amb més de la meitat de la feina feta, però encara amb diversos fronts oberts abans d’arribar a les pròximes eleccions. Així ho van explicar els cònsols durant la presentació del Pla d’Acció Comunal (PAC), un portal web públic que permet consultar tots els projectes comunals i el percentatge d’execució de cadascun.
En concret, tal com reflecteix el portal, la corporació comunal ha completat el 55% de les accions iniciades. El cònsol major, Sergi González, va remarcar durant la presentació que “aquesta xifra ens indica que anem pel bon camí”, però va admetre que, de cara al final de la legislatura, “arribar al 80% o al 85% seria una bona fita”. Segons va assenyalar, “sabem que arribar al 100% és impossible”, ja que alguns projectes, com el parc natural previst a la vall d’Enclar, ja es va determinar que eren inviables.
“Sabem que completar el 100% de les accions que hem previst és impossible”
El percentatge global es desprèn dels cinc eixos estratègics del pla: habitatge i urbanisme; economia, turisme i emprenedoria; comunitat i benestar; bon govern i gestió interna; i territori, medi ambient i ciutat verda. Tots aquests àmbits presenten un grau d’execució que se situa entre el 50% i el 60%.
Aquest percentatge s’obté a partir del desplegament del pla en 27 objectius generals, 61 objectius específics i 219 accions, que “són les que arriben directament a la ciutadania i que poden apreciar més”, va explicar la cònsol menor, Olalla Losada. L’eix menys avançat és el de bon govern i gestió interna, amb un 50,7% d’execució, mentre que el més desenvolupat és el de comunitat i benestar, amb un 64%.
“Les accions finals són les que arriben directament a la ciutadania i que es poden apreciar més”
Durant la roda de premsa, González va explicar que l’eina neix amb la voluntat de reforçar l’accés de la ciutadania a la informació pública. “La transparència i la bona governança són eixos que volem impulsar”, va afirmar. Gràcies al PAC, la ciutadania també podrà conèixer “el propòsit i la planificació comunal”.
Els percentatges s’actualitzaran cada tres mesos amb els avenços que faci el comú i, tal com van explicar, el PAC està concebut com un projecte viu, que pot incorporar noves iniciatives si el comú ho considera necessari. A més, la voluntat és que aquesta eina es consolidi i sigui utilitzada pels futurs equips de govern.
L'ESPAI CAPITAL ES TROBA AL 33%
Pel que fa a la resta d’accions, Olalla Losada va apuntar que estan satisfets que l’eix de benestar i comunitat es trobi sobre el 65%, i Sergi González va destacar la feina feta en habitatge i urbanisme