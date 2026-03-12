Cuina
Andorra la Vella premia quatre restaurants a la primera edició d’‘El Nutriplat del Xef’
El concurs vol promoure una alimentació saludable i sostenible i posar en valor la restauració local
El comú d’Andorra la Vella i el Col·legi Oficial de Dietistes i Nutricionistes d’Andorra (CDNA) han lliurat els guardons de la primera edició del concurs ‘El Nutriplat del Xef’, una iniciativa destinada a promoure una alimentació saludable, equilibrada i sostenible i a posar en valor la restauració local dins del projecte ‘Cuinem el futur d’Andorra la Vella’.
Durant l’acte s’han entregat quatre diplomes als establiments i xefs premiats. El Premi al plat més saludable i equilibrat ha estat per al restaurant Aires Gourmet, amb el xef Jordi Sánchez, per la proposta “Lingot de salmó fresc amb arròs salvatge, quinoa tricolor i crema verda”. El Premi al plat més sostenible ha recaigut en Bio Bio Hotels & Restaurants, amb el xef Jean Michel Bestoin Préciout, per “Milfulls de verdures amb hummus de cítrics i olives negres”.
En la categoria de plat més creatiu i original, el guardó ha estat per al Restaurant de l’Isard, amb el xef Roger Biosca, per la proposta “Coulant de calçots amb romesco i tàrtar de truita de riu”. Finalment, el premi al plat més visual i artístic l’ha rebut el Restaurant UNNIC, amb el xef Marc Navarro, per la creació “Riu de muntanya”.
El cònsol major d’Andorra la Vella, Sergi González, ha destacat que la col·laboració amb el Col·legi de Dietistes i Nutricionistes permet sumar esforços per impulsar una gastronomia saludable i sostenible. Segons ha explicat, el concurs és “un pas més dins del projecte ‘Cuinem el futur d’Andorra la Vella’, que té com a objectiu situar la parròquia com una ciutat referent en gastronomia sostenible, innovadora i alineada amb la salut”.
Per la seva banda, la vicepresidenta del CDNA, Berta Jiménez, ha remarcat el nivell de les propostes presentades, assegurant que els plats guanyadors combinen equilibri nutricional, creativitat i identitat gastronòmica, fet que reflecteix el compromís del sector amb una cuina que integra salut i qualitat.
El concurs, obert a tots els establiments de restauració de la parròquia, ha comptat amb una guia de recomanacions elaborada pel CDNA perquè els participants poguessin desenvolupar plats inspirats en la dieta mediterrània. Cada proposta havia d’incloure una fitxa tècnica amb la recepta, els ingredients i una descripció del plat.