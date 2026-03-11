ANDORRA LA VELLA
El comú de la capital ha complert el 55% de les accions plantejades per aquest mandat
Els cònsols han presentat una eina per fer seguiment de les accions fetes durant la legislatura
El comú d’Andorra la Vella ha presentat aquest matí el Pla d’Acció Comunal (PAC) —pac.andorralavella.ad— per fer el seguiment de les accions impulsades durant la legislatura. En el còmput global, el 55% de les iniciatives iniciades per la corporació ja s’han completat.
El cònsol major, Sergi González, ha explicat durant la roda de premsa que l’eina neix amb la voluntat de reforçar l l'accessibilitat a les dades per a la ciutadania: “La transparència i la bona governança són eixos que volem impulsar”. Gràcies al PAC, la ciutadania també podrà conèixer “el propòsit i la planificació comunal”, ha afegit González.
El percentatge global es desprèn dels set eixos estratègics del pla: Habitatge i Urbanisme; Economia, Turisme i Emprenedoria; Comunitat i Benestar; Bon Govern i Gestió Interna; i Territori, Medi Ambient i Ciutat Verda. Tots aquests àmbits presenten un grau d’execució que se situa entre el 50% i el 60%.
Les dades del PAC s’actualitzaran trimestralment. A preguntes dels mitjans, González ha indicat que l’objectiu del mandat és acabar-lo “amb un 80% o 85% dels projectes realitzats”, ja que “sabem que assolir el 100% serà impossible”.