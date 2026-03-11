Cinema
El CAEE dedica una exposició a Marilyn Monroe pel centenari del naixement
La mostra ‘Celebrant Marilyn 1926-2026’ repassa la transformació de l’actriu en icona cultural del segle XX
El Centre d’Art d’Escaldes-Engordany (CAEE) acull des d’avui l’exposició ‘Celebrant Marilyn 1926-2026’, una mostra dedicada a la figura de Marilyn Monroe coincidint amb el centenari del seu naixement. L’exposició es podrà visitar fins al 13 de juny i proposa un recorregut per entendre com Norma Jeane Mortenson es va convertir en una de les grans icones culturals del segle XX.
A través d’una selecció d’obres de diferents moviments i tècniques artístiques, la mostra analitza el procés que va transformar l’actriu en estrella de Hollywood i posteriorment en símbol de la cultura popular.
El recorregut inclou interpretacions d’artistes, fotògrafs i creadors que han contribuït a consolidar el mite de Marilyn Monroe. Entre les referències hi ha l’art pop d’Andy Warhol o les reinterpretacions de la cultura mediàtica contemporània de Cindy Sherman, que han ajudat a reforçar la seva imatge com a símbol de la fama, la feminitat i la cultura de masses.
Per complementar l’exposició, el CAEE ha programat diverses activitats paral·leles per aprofundir en la figura de l’actriu més enllà de la seva imatge pública. Entre aquestes destaca la xerrada ‘Vestir el mite. Moda, cinema i llegenda a la gran pantalla’, que tindrà lloc el 24 de març a les 19 hores i en què la dissenyadora de vestuari escènic Anna Mangot analitzarà el paper de la indumentària en la construcció del personatge de Marilyn Monroe.
La programació també inclou el taller literari ‘La veu amagada: escriure i llegir per existir’, conduït per l’escriptora Elena Aranda, que se celebrarà el 4 de maig a les 19 hores i permetrà descobrir una faceta més íntima de l’actriu a partir dels seus escrits personals i la relació amb autores com Sylvia Plath o Anaïs Nin.
A més, s’ha organitzat un cicle de cinema en col·laboració amb el Cineclub Les Valls, amb la projecció de tres films representatius de la seva filmografia: ‘Niàgara’ (1953), ‘Els senyors prefereixen les rosses’ (1953) i ‘Ningú no és perfecte’ (1959), que es podran veure els dies 5, 12 i 19 de maig a la sala d’actes del comú d’Escaldes-Engordany.
La programació es completarà amb dues sessions del taller infantil ‘Marilyn en mil colors’ (21 de març i 18 d’abril, a les 16.30 hores), adreçat a infants a partir de 5 anys, que permetrà descobrir l’art pop i les serigrafies d’Andy Warhol dedicades a l’actriu. Durant els mesos que duri la mostra també s’oferiran visites guiades gratuïtes i dues visites nocturnes per aprofundir en el procés de construcció del mite de Marilyn Monroe.