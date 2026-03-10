ANDORRA LA VELLA
Tret de sortida a les obres de millora del passeig del riu
S’actuarà entre el pont de Prat de la Creu i el de Prada Casadet
El comú d’Andorra la Vella ha donat el tret de sortida a les obres de rehabilitació del passeig del riu, una actuació destinada a posar al dia aquest espai molt utilitzat per passejar i fer esport. La intervenció se centra en el tram comprès entre el pont de Prat de la Creu i el pont de Prada Casadet, amb una longitud d’1,2 quilòmetres.
“Iniciem una intervenció molt necessària al passeig del riu, un espai molt utilitzat per la ciutadania per passejar i fer esport i que, després de molts anys d’ús intensiu, necessitava una renovació”, va assenyalar ahir el cònsol major, Sergi González, posant en relleu que l’objectiu de l’actuació és “posar-lo al dia i fer-lo encara més agradable per a tothom”.
El comú rehabilitarà un tram d’1,2 quilòmetres de longitud
Entrant al detall de l’actuació, el conseller de Serveis Públics i de Medi Ambient i Patrimoni Natural, Jordi Cabanes, va explicar que els treballs permetran renovar el paviment del recorregut i incorporar nou mobiliari urbà per millorar l’ús quotidià de l’espai. “Col·locarem nou mobiliari urbà amb nous bancs per al descans, papereres i nous punts d’aigua”, va detallar Cabanes.
Així mateix, s’instal·larà un sistema de rec per garantir el bon manteniment dels arbres del passeig, que es conservaran tots al llarg del recorregut per preservar el caràcter verd d’aquest entorn. L’actuació també servirà per renovar l’accés al riu existent en aquest tram.