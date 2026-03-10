CANILLO
Pla de 28 milions per impulsar 25 noves activitats turístiques a Canillo
L’estratègia busca convertir la parròquia en una destinació turística atractiva tot l’any perquè sigui un referent europeu
El comú de Canillo va presentar ahir 25 noves propostes turístiques amb l’objectiu de reforçar el posicionament de la parròquia com a destinació de turisme de muntanya durant tot l’any. Les iniciatives formen part de l’estratègia turística amb horitzó 2035 i, si s’acabessin implementant totes, suposarien una inversió estimada d’uns 28 milions d’euros en 9 anys amb la previsió d’atreure fins a mig milió de visitants addicionals, aproximadament la meitat dels quals serien nous turistes.
La presentació es va fer en el marc de la primera fase del pla estratègic, que inclou l’anàlisi de la situació actual del turisme a la parròquia i la definició de noves línies d’actuació. Segons es va explicar, l’objectiu és consolidar Canillo com una parròquia referent en turisme familiar de muntanya, diversificant l’oferta i reduint la dependència de la temporada d’hivern.
Francesc Camp, encarregat de l’estratègia turística i excònsol de la parròquia, va detallar que les propostes inclouen noves activitats vinculades a la natura, com ara rutes de muntanya familiars o circuits per a bicicletes. “Entre les propostes hi ha rutes de muntanya familiars, rutes de bicicleta i altres atractius de la parròquia més enllà dels que ja coneixem”, va indicar. Camp també va remarcar que només s’han avançat algunes de les iniciatives i que serà el comú qui haurà de prioritzar-les en funció del cost i del pressupost disponible.
Les activitats plantejades es divideixen en dos grans blocs. D’una banda, propostes menys intrusives amb el medi natural, com la potenciació d’espais naturals, seguint el model de diverses destinacions de muntanya europees. De l’altra, iniciatives que requereixen més infraestructura i amb un component més d’aventura, amb atractius similars al pont tibetà.
Entre les propostes destacades hi ha el Tomb de Canillo, una ruta circular de bicicleta de muntanya d’uns 33 quilòmetres que recorrerà la vall central de la parròquia tant per la solana com per l’obaga. El recorregut connectarà diversos pobles i valls amb petites passarel·les i adaptacions dels camins per facilitar el pas de bicicletes i vianants, amb l’objectiu d’enllaçar amb altres atractius turístics de la parròquia.
El cònsol major de Canillo, Jordi Alcobé, va remarcar que el pla fixa un full de ruta fins al 2035 amb l’objectiu de consolidar un model de turisme de qualitat i sostenible. “Volem que Canillo sigui una parròquia referent en turisme de muntanya durant tot l’any. Som molt actius a l’hivern, però ens falta complementar l’activitat en altres èpoques”, va afirmar.
L’estratègia també preveu reforçar la col·laboració amb el sector privat mitjançant la creació d’una associació turística parroquial que impliqui hotels, comerços i empreses en la governança i el finançament de les iniciatives.
El pla s’ha elaborat a partir d’un procés d’anàlisi que ha inclòs 1.412 entrevistes a turistes.
TRES DE CADA DEU ACTIVITATS D'OCI D'ANDORRA ES FAN A CANILLO
La major part de l’activitat es concentra encara en grans equipaments d’oci, com les pistes d’esquí o atractius turístics destacats, mentre que els espais culturals i els esdeveniments tenen una presència molt més limitada. Per això, el pla també planteja dinamitzar els pobles i els nuclis antics amb activitats al llarg de tot l’any, com mercats o esdeveniments temàtics, amb l’objectiu de revitalitzar aquests espais i ampliar l’oferta cultural.
En paral·lel, la parròquia ha experimentat un fort creixement turístic en els darrers anys i actualment compta amb prop de 13.000 llits turístics i les pernoctacions han augmentat un 66% des del 2013, arribant a 2,3 milions el 2024. Tot i això, només el 18% dels turistes que visiten la parròquia hi pernocten.