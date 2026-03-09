Cultura
El grup de teatre jove de la Massana estrena 'La novel·la' al Teatre de les Fontetes
La producció es podrà veure el 20 de març a les 21.30 hores i el 21 de març a les 18.30 hores
El grup de teatre juvenil The Teen Project, del Punt 400 de la Massana, presenta La novel·la, una obra que reflexiona amb humor i ironia sobre el poder de les històries, la censura i la llibertat de pensament. La trama segueix un escriptor que ha de crear una novel·la per “educar” el poble sota la supervisió d’un comitè, però la ficció acaba escapant del control.
La producció és fruit d’un procés de creació col·lectiva amb joves de la parròquia i es podrà veure al Teatre de les Fontetes el 20 de març a les 21.30 hores i el 21 de març a les 18.30 hores, amb entrades disponibles a través de l’app La Massana +.