Lleure
Encamp obre les inscripcions per a les activitats infantils i juvenils de Pasqua
El preu de les activitats és de 79,36 euros per setmana de quatre dies
El comú d’Encamp obrirà dimecres a les 10 hores les inscripcions per a les activitats infantils i juvenils de Pasqua al Llaç d’Animació (3 a 5 anys) i a l’Àrea de Jovent (6 a 11 anys) d’Encamp i del Pas de la Casa. Les inscripcions es podran fer a través del web del comú o presencialment als centres esportius de la parròquia.
La proposta d’enguany estarà inspirada en l’univers del videojoc Super Mario Bros i oferirà dues setmanes d’activitats amb jocs, reptes i propostes creatives pensades per fomentar valors com la cooperació, l’esforç i el respecte. Per als joves de l’Àrea de Jovent, la programació inclourà colònies a l’Alberg de la Baronia del 30 de març al 2 d’abril, així com activitats a les instal·lacions habituals del Pas de la Casa i del Parc de l’Ossa.
El preu de les activitats és de 79,36 euros per setmana de quatre dies i de 90,68 euros per a la setmana de cinc dies al Pas de la Casa. S’aplicaran descomptes del 10% per als titulars del Carnet Jove o Piolet i del 20% per al segon germà inscrit, amb places limitades per garantir la qualitat de les activitats.