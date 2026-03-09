Ordino
La Cota 1.300 tanca la temporada amb prop de 2.000 assistents
El calendari es va allargar amb una sessió especial el 7 de març pel Dia internacional de la dona, amb un concert de que va reunir prop de 800 persones
La proposta d’après-ski Cota 1.300, impulsada pel comú d’Ordino, ha tancat la temporada d’hivern amb prop de 2.000 assistents entre el 17 de gener i el 7 de març a la plaça de la Closa. L’activitat s’havia programat inicialment tots els dissabtes per oferir una alternativa d’oci al centre de la parròquia després de la jornada d’esquí, tot i que dues sessions es van haver de suspendre pel mal temps.
Per conèixer amb més precisió l’afluència, els dies 21 i 28 de febrer es van instal·lar comptadors que van registrar uns 600 assistents en cada jornada, mentre que a la resta de sessions l’organització calcula una participació d’al voltant d’un centenar de persones per tarda.
Arran de la bona acollida, el calendari es va allargar amb una sessió especial el 7 de març pel Dia internacional de la dona, amb un concert de The Swing Girls i The Dancing Queens que va reunir prop de 800 assistents, la jornada amb més participació de tota la temporada.