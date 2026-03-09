ESCALDES-ENGORDANY
El comú inicia les obres dels locals del Fener per centralitzar serveis comunals
instal·lacions acolliran l’àrea de circulació, atenció ciutadana, ocupació de la via pública, els tallers tèxtil i de vidre i una sala polivalent
El Comú d’Escaldes-Engordany ha iniciat aquesta setmana els treballs d’obra i acabats d’interior dels locals situats a l’avinguda del Fener, on es traslladaran diferents dependències comunals que actualment funcionen en altres punts de la parròquia. La reubicació permetrà concentrar diversos serveis en un mateix espai de titularitat comunal, fet que evitarà el pagament de lloguers en altres instal·lacions i permetrà disposar d’equipaments més amplis i adaptats a les necessitats actuals. Els locals acolliran el taller tèxtil i de vidre, així com els serveis de circulació, atenció ciutadana i l’àrea d’ocupació de la via pública, a més d’una sala polivalent. Els treballs tenen un termini d’execució previst de 18 setmanes i compten amb un pressupost total d’1,3 milions d’euros. Amb l’inici de les obres també es produiran alguns canvis provisionals en l’atenció al públic. A partir d’avui fins que les noves instal·lacions del Fener estiguin en funcionament, el servei de tràmits de circulació es traslladarà temporalment de l’edifici del Comú a l’edifici Salita, situat al carrer Josep Viladomat.
Els immobles sumen més de 1.100 metres quadrats de superfície
Pagament en espècies
Els espais de l’avinguda del Fener es van incorporar al patrimoni comunal l’any 2021 mitjançant un pagament en espècies de l’impost de construcció, una operació que va permetre sumar més de 1.100 metres quadrats a les dependències del Comú. L’actuació s’emmarca en una estratègia més àmplia de millora dels equipaments i de l’espai públic de la parròquia. En els darrers mesos la corporació ha impulsat diverses iniciatives per reforçar els serveis i modernitzar les infraestructures municipals, com la creació de nous espais verds urbans i actuacions de millora paisatgística en diferents punts del nucli urbà. Entre aquestes intervencions destaca la construcció d’una nova zona verda al carrer dels Veedors, a l’entorn del Prat del Roure, que permetrà guanyar prop de 2.000 metres quadrats d’espai públic i fer-lo més accessible i integrat al teixit urbà.
La reubicació permet concentrar serveis i fer estalvis en el cost dels lloguers
El Comú també treballa en altres projectes destinats a reforçar els equipaments de la parròquia, com la recuperació de la borda Gabriel, al carrer de l’Obac, per ubicar-hi futurs serveis comunals i generar un nou espai públic que connecti amb l’avinguda Carlemany. Paral·lelament, el pressupost comunal preveu importants inversions en infraestructures i equipaments, amb projectes relacionats amb la millora de la mobilitat, la creació d’aparcaments i la renovació d’espais públics de referència com el Prat del Roure o el Prat Gran. Amb l’actuació dels locals del Fener, el Comú continua avançant en la modernització i adequació dels equipaments públics de la parròquia, amb la voluntat de garantir un servei més eficient, funcional i accessible per a la ciutadania i de reforçar alhora la qualitat dels serveis que es presten des de l’administració local.