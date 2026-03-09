Obres
El carrer de la Molina d'Encamp reobrirà al trànsit dissabte
La reobertura permetrà recuperar el pas dels autobusos per l’avinguda de Joan Martí
El carrer de la Molina d'Encamp tornarà a estar obert a la circulació de vehicles a partir de dissabte 14 de març, després de romandre tancat des del passat 12 de gener per les obres de la primera fase de remodelació integral de l’avinguda de Joan Martí. Els treballs han permès renovar diversos serveis, com la modernització de les canalitzacions d’aigües residuals i la creació d’una nova xarxa de pluvials de més diàmetre.
Amb la reobertura es recupera el pas dels autobusos en sentit descendent per l’avinguda de Joan Martí i s’habilita una tercera opció de sortida en direcció sud des del carrer de la Molina. Les obres d’aquesta primera fase continuaran en el tram entre el carrer de la Molina i la rotonda de Prat de Genil, amb previsió d’execució fins a finals del 2026. A partir de dissabte també es restablirà el funcionament habitual de diverses parades d’autobús, com Riu Blanc, Prada de Moles i Ràdio Andorra.
