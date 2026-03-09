Cultura
Andorra la Vella obre les inscripcions per participar a la Fira de Sant Jordi
L’esdeveniment se celebrarà a la plaça del Poble
El comú d'Andorra la Vella ha obert avui les inscripcions per participar en la Fira de Sant Jordi 2026. L’esdeveniment se celebrarà el 23 d’abril a la plaça del Poble, que torna a acollir la fira després de la seva remodelació, entre les 10 i les 20 hores.
Les persones interessades poden presentar la sol·licitud de manera gratuïta fins al 9 d’abril, presencialment a l’àrea de Cultura del Centre Cultural La Llacuna o per correu electrònic.