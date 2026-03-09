Obres
Andorra la Vella destina 768.000 euros a rehabilitar el passeig del riu
Les obres han començat avui i el termini d'execució és de 12 setmanes
El comú d’Andorra la Vella ha iniciat les obres de rehabilitació del passeig del riu, una actuació amb un cost de 768.578,37 euros (IGI inclòs) i un termini d’execució aproximat de 12 setmanes. La intervenció afecta el tram entre el pont de Prat de la Creu i el pont de Prada Casadet, amb una longitud d’1,2 quilòmetres.
El cònsol major, Sergi González, ha destacat que es tracta d’una "actuació necessària per renovar aquest espai molt utilitzat per la ciutadania per passejar i fer esport després d’anys d’ús intensiu".
Els treballs inclouran la renovació del paviment, la instal·lació de nou mobiliari urbà —com bancs, papereres i punts d’aigua— i un sistema de rec per garantir el bon manteniment dels arbres, que es conservaran al llarg del recorregut. Les obres han estat adjudicades a l’empresa Treballs Públics Unitas.