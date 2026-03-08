TRÀMITS
El servei de circulació d’Escaldes es trasllada a l’edifici Salita a partir de dilluns
Els tràmits i sol·licituds de circulació s’hauran de realitzar en una nova ubicació
El comú d’Escaldes-Engordany ha informat la ciutadania que, a partir de dilluns 9 de març, tots els tràmits i sol·licituds relacionats amb el Servei de Circulació s’hauran de realitzar en una nova ubicació. Concretament, el servei es trasllada a les dependències situades a l’edifici Salita, a l’avinguda de Josep Viladomat. D’aquesta manera, qualsevol gestió vinculada amb tràmits de circulació ja no es farà a l’emplaçament habitual, sinó en aquest nou espai habilitat pel comú.