Dia Internacional de la Dona
El comú d’Andorra la Vella posa el focus en l’autocura de les dones pel 8M
Una conferència i una sessió de ioga conviden a reflexionar sobre la importància de dedicar temps a una mateixa
El comú d'Andorra la Vella, durant el marc del Dia Internacional de la Dona, ha organitzat una conferència i una sessió de ioga posterior, amb Suray Fernandez i Paula Frenske, per reivindicar que les cures comencen per una mateixa. "Perquè les que som mares, a les 5 de la tarda, quan anem a recollir els nostres fills, necessiten mares senceres. I les mares senceres s'han de cuidar", ha defensat la conferenciant Marlene Gonçalves, qui ha convidat les assistents a "cuidar-se amb consciència".
L'activitat ha volgut defensar que les dones es sobrecarreguen amb totes les tasques de la llar, la cura dels infants i les seves respectives feines, un temps que els impedeix cuidar-se a elles mateixes. D'aquesta manera, Gonçalves proposa "començar el dia cuidant-me". "Quan jo començo per mi, el dia comença d'una altra manera".