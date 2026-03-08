Dia Internacional de la Dona

El comú d’Andorra la Vella posa el focus en l’autocura de les dones pel 8M

Una conferència i una sessió de ioga conviden a reflexionar sobre la importància de dedicar temps a una mateixa

Un moment de la sessió de ioga.

Un moment de la sessió de ioga.ANA

El comú d'Andorra la Vella, durant el marc del Dia Internacional de la Dona, ha organitzat una conferència i una sessió de ioga posterior, amb Suray Fernandez i Paula Frenske, per reivindicar que les cures comencen per una mateixa. "Perquè les que som mares, a les 5 de la tarda, quan anem a recollir els nostres fills, necessiten mares senceres. I les mares senceres s'han de cuidar", ha defensat la conferenciant Marlene Gonçalves, qui ha convidat les assistents a "cuidar-se amb consciència". 

Un moment de la xerrada.

Un moment de la xerrada.ANA

L'activitat ha volgut defensar que les dones es sobrecarreguen amb totes les tasques de la llar, la cura dels infants i les seves respectives feines, un temps que els impedeix cuidar-se a elles mateixes. D'aquesta manera, Gonçalves proposa "començar el dia cuidant-me". "Quan jo començo per mi, el dia comença d'una altra manera".

Un moment de la xerrada.

Un moment de la xerrada.ANA

