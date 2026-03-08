Jornada solidària
Canillo celebra el 8M amb el 30è Sopar del Dia de la Dona
Les activitats culturals han posat en valor la participació femenina
Canillo ha commemorat el Dia Internacional de la Dona amb una jornada que ha combinat cultura, convivència i solidaritat. Entre els actes destacats, la 10a Jornada Benèfica i Solidària ha celebrat el 30è aniversari del Sopar del Dia de la Dona, una iniciativa que promou des de fa tres dècades la participació i el compromís social de les dones de la parròquia, amb un reconeixement especial a les impulsores Mari Angles Mach i Teresa Camañes.
La vetllada s’ha celebrat a l’edifici Perecaus amb l’obertura de l’exposició fotogràfica “Del passat al present amb el mateix esperit”, que repassa la trajectòria de la celebració. La programació ha inclòs un taller popular i animació de balls llatins amb Cristel Alonso i Susana Prinetti, campiona d’Espanya i finalista del Campionat del Món, i posteriorment s’ha celebrat el sopar solidari, que ha reunit 75 dones amb la col·laboració de l’Associació de Celíacs d’Andorra.
A més, el Palau de Gel ha ofert begudes gratuïtes a les dones i accés lliure al Mirador del Roc del Quer, accions destinades a reconèixer el paper de les dones i promoure la participació en els equipaments turístics de la parròquia. Segons la consellera de Benestar Social, Sílvia Mandicó, les activitats combinen “reconeixement, participació i convivència, reforçant el compromís de la parròquia amb la igualtat i la visibilització del paper de les dones”.