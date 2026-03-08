DADES DEL 2025
Andorra la Vella lliura 4.840 targetes PK durant el 2025
La demanda es recupera després de la davallada registrada entre el 2022 i el 2024
Andorra la Vella ha repartit fins a l'actualitat un total de 24.776 targetes PK, la gran majoria a particulars (22.965) i 1.811 a empreses. Pel que fa a l’adquisició de noves targetes, després de la davallada registrada entre el 2022 i el 2024, la demanda es va recuperar el 2025 amb 4.840 targetes lliurades. La previsió per al 2026 és mantenir una xifra similar, al voltant de les 4.700 targetes, fet que confirma que la targeta continua tenint una demanda estable.
Pel que fa a l’ús de la targeta als aparcaments amb barrera, el volum de transaccions és molt elevat: l’any 2025 es van registrar 870.131 operacions, i la previsió per al 2026 és arribar a prop de 947.000. Aquest volum posa de manifest l’ús extensiu d’aquesta eina de pagament als aparcaments comunals.
Cal tenir en compte que una part molt important de la població ja disposa de la targeta, no només residents de la parròquia, sinó també persones d’altres punts del país. Tot i això, encara hi ha usuaris que no en disposen per diferents motius, motiu pel qual el comú defensa mantenir mesures que garanteixin que el sistema d’aparcament sigui accessible per a tothom, com ara els 30 minuts gratuïts als aparcaments de barrera horitzontal, que també beneficien les persones del país que no disposen de la targeta PK i faciliten gestions ràpides, compres puntuals i el dinamisme del comerç de barri.
D’altra banda, la targeta PK també permet pagar als parquímetres de la parròquia. En aquest cas, durant gener i febrer del 2026 s’han registrat 3.158 operacions amb aquesta modalitat de pagament, que es va impulsar per facilitar el pagament de l’estacionament sense necessitat d’utilitzar una targeta de crèdit, especialment després de la retirada del pagament en efectiu.