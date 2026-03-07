LA MASSANA
L’APDA demana al Partit Pirata més informació sobre la denúncia per les càmeres dels urbans
El responsable del grup, Josep Guirao, remarca que les autoritats de protecció de dades existeixen per investigar possibles tractaments il·lícits
L’Agència Andorrana de Protecció de Dades (APDA) ha sol·licitat informació addicional al Partit Pirata d’Andorra arran de la denúncia presentada per una possible vulneració de la normativa de protecció de dades vinculada a l’ús de càmeres corporals pels agents de circulació del comú de la Massana.
Segons un document al qual ha tingut accés l’Agència Andorrana de Notícies (ANA), la reclamació va ser registrada el 26 de febrer i, ara, l’APDA ha requerit al denunciant que aporti documentació addicional per "demostrar que els sistemes de videovigilància susceptibles d’incompliment estiguin en funcionament".
El responsable del Partit Pirata, Josep Guirao, ha explicat a l'ANA que aquest plantejament és jurídicament discutible. "La investigació dels possibles tractaments de dades correspon a l’autoritat de control, no al ciutadà que presenta la denúncia. Quan un tractament ha estat anunciat públicament per la pròpia administració responsable —com va fer el comú de la Massana el novembre de 2025— exigir al denunciant que en demostri l’existència suposa traslladar-li una càrrega probatòria que correspon a l’autoritat supervisora", ha defensat Guirao.
Avaluació d’impacte i normativa europea
Guirao també ha recordat la importància de l’avaluació d’impacte en protecció de dades (AIPD), obligatòria segons l’article 35 del RGPD i inspiradora de la legislació andorrana. "Quan un tractament pot comportar un risc alt per als drets i llibertats de les persones, l’administració responsable ha de realitzar abans d’implantar el sistema una AIPD. Si detecta riscos elevats que no poden mitigar-se, la normativa preveu fins i tot una consulta prèvia a l’autoritat de control", ha expressat.
Segons Guirao, és essencial saber si aquestes avaluacions s’han realitzat abans de la implementació de les càmeres corporals i si l’autoritat de control n’ha tingut coneixement.
El responsable del Partit Pirata subratlla que les autoritats de protecció de dades existeixen precisament per investigar possibles tractaments il·lícits i garantir els drets fonamentals, ja que "quan existeixen indicis públics d’un tractament potencialment intrusiu, com pot ser l’ús de càmeres corporals per agents públics, el paper de l’autoritat no és demanar al ciutadà que investigui, sinó obrir les actuacions necessàries per verificar els fets".
Les denúncies es troben encara en fase preliminar i ara s’està a l’espera que l’APDA decideixi si admet els casos a tràmit i exerceix plenament les seves competències d’investigació.