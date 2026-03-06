ORDINO / LA MASSANA
Els adolescents proposen millorar els espais juvenils
El consell dels adolescents de les valls del nord va aprovar ahir al matí dues propostes: millorar els espais de benestar i oci juvenil de la Massana i Ordino, i ampliar els horaris del Centre Jove. Les iniciatives van presentar-se durant la segona edició del fòrum. En la trobada van participar alumnes de secundària de l’escola andorrana d’Ordino, l’Agora International School i el centre de formació professional de la Massana, amb l’objectiu de compartir propostes i participar en la vida de les parròquies.
Els estudiants de l’Agora també van plantejar crear un punt de recollida solidària. Les dues iniciatives aprovades es continuaran treballant amb més profunditat i es tornaran a presentar al maig en una nova sessió del consell d’adolescents que tindrà lloc al comú d’Ordino.