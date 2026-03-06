CANILLO
Beguda gratuïta al Palau de Gel per a les dones el 8-M
El Palau de Gel, a Canillo, ha preparat una jornada especial amb motiu del Dia internacional de la dona treballadora amb l’objectiu de reconèixer i posar en valor el paper de les dones a la societat. Diumenge totes les dones que comprin una entrada al Palau de Gel rebran una beguda gratuïta al restaurant. A més, el mirador del Roc del Quer oferirà accés gratuït a totes les dones al llarg de la mateixa jornada. La iniciativa vol tenir “un gest de reconeixement cap a totes les dones”, va assenyalar la directora dels serveis turístics de Canillo i del Palau de Gel, Sira Puig.