Jornada especial
Beguda gratuïta al Palau de Gel i accés lliure al mirador de Canillo a totes les dones pel 8M
La directora de l'equipament, Sira Puig, afirma que amb la iniciativa es busca "un gest de reconeixement cap a totes les dones i animar-les a gaudir dels equipaments de la parròquia el 8 de març"
El Palau de Gel de Canillo ha preparat una jornada especial amb motiu del Dia Internacional de la Dona Treballadora, que se celebra el 8 de març, amb l’objectiu de reconèixer i posar en valor el paper de les dones a la societat.
Durant el diumenge, totes les dones que comprin una entrada al Palau de Gel rebran una beguda gratuïta al restaurant de l’equipament. A més, el Mirador del Roc del Quer oferirà accés gratuït a totes les dones al llarg de la mateixa jornada.
La directora dels Serveis Turístics de Canillo i del Palau de Gel, Sira Puig, ha explicat que amb aquestes iniciatives es vol tenir “un gest de reconeixement cap a totes les dones i animar-les a gaudir dels equipaments de la parròquia el 8 de març”.