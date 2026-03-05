ORDINO

Esquiadors a l’estació d’Ordino Arcalís.

Redacció
Andorra la Vella

Ordino Arcalís va anunciar ahir que ampliarà la temporada d’esquí fins diumenge 12 d’abril, gràcies a les “excel·lents” condicions de neu que presenta l’estació. Els gruixos acumulats oscil·len entre els 3 i els 3,5 metres, amb constants nevades que han permès mantenir el cent per cent de les pistes operatives des de final de desembre, incloses les àrees específiques per a la pràctica del forapista.

L’allargament més enllà de la data inicial del 6 d’abril coincidirà amb la Setmana Santa i es farà amb tots els serveis disponibles, com ara l’escola d’esquí i snowboard, el lloguer de material i el personal especialitzat. A més, del 7 al 12 d’abril continuaran oberts els principals punts de restauració, el Restaurant La Coma i el Fast Food l’Hortell, mentre que Planells i Portelles tancaran el 6 d’abril, segons el previst, així es pot garantir l’oferta gastronòmica per als visitants.

Amb aquesta decisió, l’estació d’Ordino Arcalís reforça el seu compromís de garantir una experiència completa fins a l’últim dia de temporada, aprofitant unes condicions de neu que són excepcionals que permetran als esquiadors gaudir al màxim de l’esport fins a la primavera. Mentrestant, Grandvalira i Pal Arinsal, amb totes les pistes obertes i gruixos de neu de fins a 310 i 220 centímetres, respectivament, mantenen el tancament previst per al 6 d’abril.

