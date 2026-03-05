ORDINO
L’estació d’Arcalís allarga la temporada fins al 12 d’abril
Excel·lents condicions de neu amb gruixos de més de tres metres
Ordino Arcalís va anunciar ahir que ampliarà la temporada d’esquí fins diumenge 12 d’abril, gràcies a les “excel·lents” condicions de neu que presenta l’estació. Els gruixos acumulats oscil·len entre els 3 i els 3,5 metres, amb constants nevades que han permès mantenir el cent per cent de les pistes operatives des de final de desembre, incloses les àrees específiques per a la pràctica del forapista.
L’allargament més enllà de la data inicial del 6 d’abril coincidirà amb la Setmana Santa i es farà amb tots els serveis disponibles, com ara l’escola d’esquí i snowboard, el lloguer de material i el personal especialitzat. A més, del 7 al 12 d’abril continuaran oberts els principals punts de restauració, el Restaurant La Coma i el Fast Food l’Hortell, mentre que Planells i Portelles tancaran el 6 d’abril, segons el previst, així es pot garantir l’oferta gastronòmica per als visitants.
Amb aquesta decisió, l’estació d’Ordino Arcalís reforça el seu compromís de garantir una experiència completa fins a l’últim dia de temporada, aprofitant unes condicions de neu que són excepcionals que permetran als esquiadors gaudir al màxim de l’esport fins a la primavera. Mentrestant, Grandvalira i Pal Arinsal, amb totes les pistes obertes i gruixos de neu de fins a 310 i 220 centímetres, respectivament, mantenen el tancament previst per al 6 d’abril.