Els adolescents de les Valls del Nord proposen millorar els espais juvenils
Els participants també volen ampliar l'horari del Centre Jove
El Consell dels Adolescents de les Valls del Nord ha aprovat aquest matí dues propostes: millorar els espais de benestar i oci juvenil de la Massana i Ordino i ampliar els horaris del Centre Jove. Les iniciatives s’han presentat durant la segona edició del fòrum, celebrada a la sala del Consell del comú de la Massana.
En la trobada han participat alumnes de secundària de l’Escola Andorrana d’Ordino, l’Àgora International School i el Centre de Formació Professional de la Massana, amb l’objectiu de compartir propostes i participar en la vida de les parròquies.
Els estudiants de l’Àgora també han plantejat crear un punt de recollida solidària. Les dues iniciatives aprovades es continuaran treballant amb més profunditat i es tornaran a presentar al maig en una nova sessió del Consell d’Adolescents que tindrà lloc al comú d’Ordino.