Cultura
Els Bastoners Lauredians s'incorporen a la gira del 20è aniversari de Buhos
La colla andorrana participarà en diversos concerts del tour commemoratiu
Els Bastoners Lauredians de l’Esbart Laurèdia formaran part de la gira del 20è aniversari de Buhos, una de les bandes referents del pop-rock català. La colla andorrana acompanyarà el grup en diversos concerts d’aquest tour, concebut també com un homenatge a la cultura popular, després que el vocalista Guillem Solé demanés que creessin la coreografia de la cançó Actitud, dissenyada pel director artístic de l’Esbart, Jaume Torra.
El primer contacte amb la formació es va produir durant la Festa Major de Sant Julià de Lòria del juliol passat, quan els bastoners van pujar a l’escenari seguint la tradició del dilluns de festa major. La colla participarà en cites destacades com l’inici i el final de gira a Barcelona, el Canet Rock, el Cabró Rock o la Festa de la Parròquia d’Encamp. Quan no hi puguin assistir, la coreografia podrà ser interpretada per colles locals, mantenint-ne l’autoria.