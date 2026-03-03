Música
Oberta la preinscripció al conservatori d'Andorra la Vella per al curs 2026–2027
El centre ofereix programes per a infants, joves i adults i activa les proves d’accés als estudis oficials
El conservatori de música d’Andorra la Vella ha obert el període de preinscripció per al curs 2026-2027, fins al 20 de març, adreçat a infants, joves i adults que vulguin iniciar o continuar la seva formació musical. L’oferta inclou els estudis oficials de nivell elemental i nivell mitjà, així com programes adaptats a diferents edats i objectius, com el de Sensibilització (de 3 a 7 anys), formacions per a joves i adults amb participació en conjunts, el Programa d’Adults i l’Aula Oberta. També està obert fins al 20 de març el període d’inscripció a les proves d’accés als estudis oficials. Totes les sol·licituds s’han de formalitzar en línia a través del web del conservatori.
El director del centre, Jordi Sabata, ha destacat que el model educatiu acompanya l’alumne “des dels primers contactes amb la música fins a la formació especialitzada” i ha remarcat que la diversitat de programes permet que “tothom pugui trobar el seu camí dins del món musical”. Des de la implantació dels nous plans d’estudi, el centre ha titulat 41 alumnes i en preveu 26 més aquest curs.