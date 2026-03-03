ANDORRA LA VELLA
El departament de Social es reubica per millorar l’atenció als usuaris
El comú inverteix 30.000 euros en l’adequació dels nous espais, situats ara a l’edifici de la plaça Lídia Armengol
El comú d’Andorra la Vella ha destinat 30.000 euros a l’adequació del nou espai on s’ubicarà el departament de Social, situat a l’edifici administratiu de Prat de la Creu. Tal com va explicar la consellera de Social, Maria Nazzaro, les obres realitzades han consistit a fer separacions per crear despatxos, tasques de pintura i recablejar i retirar alguns dels elements prèviament existents. Fins ara, el departament estava situat al carrer Príncep Benlloch, en un espai que, segons Nazzaro, era “reduït” i “compartia la zona de treball dels professionals amb l’atenció directa al públic”, fet que dificultava la confidencialitat. L’actual espai disposa de dos despatxos tancats i una tercera sala, la qual cosa permet atendre diverses persones simultàniament. Segons Nazzaro, “ara pots estar en tres espais atenent diferent gent i, paral·lelament, si arriba una trucada ningú dels altres espais està escoltant”. “Després de tota la recerca de l’espai més adequat vam trobar aquest, que ens encaixava amb tots els objectius que buscàvem”, va exposar la consellera.
“A l’anterior espai es compartia la zona de treball dels professionals amb l’atenció al públic”
El trasllat també comporta un estalvi per a la corporació comunal, ja que les anteriors oficines eren de lloguer i l’arrendament era de 877 euros mensuals. Nazzaro va defensar que “a part d’estalviar-nos el lloguer, que aquesta també era una de les missions que teníem pel que fa a sostenibilitat dintre del comú”, l’objectiu de la legislatura era agafar “espais propis i utilitzar-los, i també és una cosa que hem complert”.
“Després de tota la recerca, aquest espai ens encaixava amb tots els objectius que buscàvem”
El servei ha constatat un increment d’usuaris en els últims anys, tal com va confirmar la responsable política del departament. En relació amb el perfil, va subratllar que “potser abans la persona que venia a Serveis Socials era una més en concret”, mentre que ara hi ha una diversitat de necessitats: “Ha variat molt i és molt obert.” A parer de Nazzaro, també “s’hauria de desmitificar que la persona que ve a Serveis Socials” és perquè “ho necessita”, ja que també ho és “aquella que ve a informar-se de molts serveis que s’atorguen als ciutadans”.
Nazzaro destaca que és un lloc accessible, amb pàrquing i bus
Les noves oficines solucionen la necessitat de disposar de més espai, però també una de les demandes dels usuaris que era la dificultat d’accessibilitat a Príncep Benlloch. “Aquí hi ha pàrquings a la vora, tens una parada d’autobús just davant i crec que això facilita que puguis venir”, va afirmar. Nazzaro va exposar que al departament hi treballen 101 persones, tot sumant les que ocupen feines a les escoles bressol i les dedicades al lleure, a la gent gran i al Llamp. En aquesta nova instal·lació s’ubicaran “les treballadores socials del departament”. “No hem pogut ajuntar-los tots al mateix lloc, però queda molt més lligat que abans”, va declarar.